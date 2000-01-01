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Лицман обвинил полицию в жестокости к ребенку с аутизмом | Фото:23.05 21:21   MIGnews.com

Лицман обвинил полицию в жестокости к ребенку с аутизмом

Заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман (Яадут А-Тора) обрушился с критикой на поведение полиции во время столкновений с харедим в среду, 22 мая, после того, как полицейский нанес ранения подростку с аутизмом. Инцидент произошел в районе Макор-Барух в Иерусалиме , когда демонстранты харедим столкнулись с полицией во время тушения несанкционированного костра во время праздника Лаг Ба'Омер.

В видео об этом инциденте можно услышать, как подросток плачет: "Мама, я хочу домой" и "Помоги, спаси меня", в то время, как его сбивают офицеры.

Лицман выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья мальчика, предложив свою поддержку семье. "Я проинформировал полицию о том, что видеозапись этого инцидента доказывает, что нет никаких сомнений в том, что это ненужное нападение, которое представляет собой жестокое обращение с беспомощным человеком. Это серьезный случай, который нельзя игнорировать", - сказал заместитель министра здравоохранения родителям подростка.

По данным полиции, инцидент произошел в среду, когда они пресекли несанкционированное разжигание костров в районе Макор Барух в Иерусалиме. По словам представителя полиции, полицейские столкнулись с десятками мятежников и подверглись жестоким нападениям, включая бросание камней и других предметов.

"Первоначальное расследование инцидента показало, что во время операции молодой человек напал на одного из полицейских", - заявил в четверг представитель полиции. "Во время ареста подозреваемый оказал сопротивление и был ранен в лицо. Сразу после ареста и после того, как он заметил его инвалидность, сотрудник полиции, присутствовавший в этом районе, решил немедленно освободить его, и Маген Давид Адом на месте его оказал помощь. В то же время обстоятельства инцидента тщательно расследуются ", - сказали в полиции.




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