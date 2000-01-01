23.05 20:30 MIGnews.com

"Из-за Либермана": Нетаниягу готов к повторным выборам

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Портал Ynet сообщает, что на закрытых переговорах с сановниками Ликуда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил, что ему, возможно, придется пойти на повторные выборы из-за Либермана”.Ранее офис Нетаниягу провел встречу с лидерами правых фракций - потенциальных союзников по коалиции. На встрече были все лидеры правых, за исключением Либермана..Между тем, сановники Ликуда жестоко критикуют Либермана и утверждают, что его поведение приведет к созданию левого правительства.Министр науки Офир Акунис заявил: "После того, как были выполнены все требования Либермана, и после того, как публично поклялся поддержать правое правительство во главе с Нетаниягу, он больше не может продолжать поиски предлогов, и он обязан выполнить обещания, данные избирателям. . Если Либерман этого не сделает, он, голосами своей партии, приведет к созданию левого правительства, что тотально противоречат итогам выборов".