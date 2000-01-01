23.05 18:43 MIGnews.com

Немецкий дипломат отправился в Иран для переговоров

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Высокопоставленный немецкий дипломат направился в четверг, 23 мая, в Тегеран, чтобы оказать давление на Иран из-за ядерного соглашения. Министерство иностранных дел Германии заявило, что политический директор Йенс Плётнер проведет переговоры с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, чтобы попытаться спасти ядерное соглашение, подписанное в 2015 году в Вене.Визит германского посланника также последовал за заявлением Ирана в начале этого месяца о том, что оставшиеся подписавшиеся стороны соглашения - Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия - имеют два месяца для разработки плана защиты Ирана от американских санкций."Ситуация в Персидском заливе и регионе, а также ситуация вокруг Венского ядерного соглашения чрезвычайно серьезна", - говорится в сообщении МИД Германии по электронной почте Associated Press. "Существует реальный риск эскалации - в том числе из-за недопонимания или инцидента. В этой ситуации диалог очень важен."В связи с 60-дневным сроком, установленным Ираном, министерство заявило, что еще есть "окно для того, чтобы убедить Иран продолжать соблюдать все требования". Несмотря на предпринимаемые до сих пор усилия, направленные на то, чтобы не допустить краха сделки, экономика Ирана испытывает трудности, а его валюта резко упала после восстановления санкций США.В понедельник Иран объявил о том, что он в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана. Официальные лица Ирана подчеркнули, что уран будет обогащаться только до предела в 3,67%, установленного в рамках ядерной сделки, что делает его пригодным для использования на электростанции, но намного ниже того, что необходимо для атомного оружия.Увеличив объем производства, Иран, скорее всего, вскоре превысит ограничения на запасы, установленные ядерным соглашением, что еще более обострит ситуацию. Представители США заявили, что в четверг Пентагон должен был представить в Белый дом планы по отправке на Ближний Восток до 10 000 американских войск для усиления защиты от потенциальных угроз со стороны Ирана.