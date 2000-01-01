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Нетаниягу поздравил Нарендру Моди с переизбранием | Фото:23.05 18:18   MIGnews.com

Нетаниягу поздравил Нарендру Моди с переизбранием

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе с другими мировыми лидерами поздравили премьер-министра Индии Нарендру Моди с переизбранием. Об этом сообщает Times of Israel.

"Нарендра, друг мой, поздравляю! Какая великая победа! Я надеюсь, что мы скоро увидимся, как только вы сформируете правительство и как только мы создадим свое собственное", - сказал Нетаниягу своему индийскому коллеге по телефону.

Он сказал Моди, что эти "потрясающие результаты" выборов являются "свидетельством вашего лидерства". Ранее президент Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент Шри-Ланки Митрипала Сирисена поздравили Моди в Twitter.


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