23.05 18:18 MIGnews.com

Нетаниягу поздравил Нарендру Моди с переизбранием

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе с другими мировыми лидерами поздравили премьер-министра Индии Нарендру Моди с переизбранием. Об этом сообщает Times of Israel."Нарендра, друг мой, поздравляю! Какая великая победа! Я надеюсь, что мы скоро увидимся, как только вы сформируете правительство и как только мы создадим свое собственное", - сказал Нетаниягу своему индийскому коллеге по телефону.Он сказал Моди, что эти "потрясающие результаты" выборов являются "свидетельством вашего лидерства". Ранее президент Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент Шри-Ланки Митрипала Сирисена поздравили Моди в Twitter.