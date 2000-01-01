24.05 07:06 MIGnews.com

Премьер Пакистана поздравил Нарендру Моди и призвал к миру

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил индийского премьер-министра Нарендру Моди и его партию Бхаратия Джаната (БДП) с победой на выборах. "Я поздравляю премьер-министра Моди с победой на выборах. Надеемся на сотрудничество с ним ради мира, прогресса и процветания в Южной Азии", - написал Хан.В последние месяцы у двух стран возникли напряженные отношения после конфронтации, в результате которой обе страны нанесли воздушные бомбардировки против друг друга.В одном из возможных предупреждений для Индии Пакистан также объявил о том, что он провел учебный запуск баллистической ракеты "земля-земля" Shaheen II, которая "способна доставлять обычное и ядерное оружие на дальность до 2500 километров.