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Премьер Пакистана поздравил Нарендру Моди и призвал к миру | Фото:24.05 07:06   MIGnews.com

Премьер Пакистана поздравил Нарендру Моди и призвал к миру

Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил индийского премьер-министра Нарендру Моди и его партию Бхаратия Джаната (БДП) с победой на выборах. "Я поздравляю премьер-министра Моди с победой на выборах. Надеемся на сотрудничество с ним ради мира, прогресса и процветания в Южной Азии", - написал Хан.

В последние месяцы у двух стран возникли напряженные отношения после конфронтации, в результате которой обе страны нанесли воздушные бомбардировки против друг друга.

В одном из возможных предупреждений для Индии Пакистан также объявил о том, что он провел учебный запуск баллистической ракеты "земля-земля" Shaheen II, которая "способна доставлять обычное и ядерное оружие на дальность до 2500 километров.


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