23.05 17:21 MIGnews.com

Союз правых партий требует корпуса для религиозных солдат

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В четверг, 23 мая, Союз правых партий представил документ, в котором перечислены требования о вступлении в новую коалицию, в том числе о пересмотре роли женщин в ЦАХАЛ. В документе указано требование о том, что для религиозных мужчин-солдат, служащих в ЦАХАЛе, должен быть разработан совершенно отдельный курс, который обеспечил бы строгий гендерный контроль.Публикация требований по этим вопросам была отложена в связи с отсутствием прогресса в переговорах "Ликуда" с председателем партии НДИ Авигдором Либерманом.Среди прочего, организация Союз правых партий требует создания "подкомитета при Комитете по иностранным делам и обороне для изучения последствий участия женщин-солдат в боевых силах ЦАХАЛа". Председателем комитета будет депутат Кнессета, согласованный "Еврейским Домом" и "Ихуд леуми".Дополнительным требованием является создание отдельных религиозных подразделений армии для религиозных солдат, не являющихся харедим, аналогично модели подразделений Нахаль хареди (нецах иегуда) для солдат харедим. Отдельные религиозные подразделения гарантировали бы, что религиозные солдаты будут служить на базах без женщин, и что солдаты не будут обязаны служить вместе с женщинами-солдатами из других подразделений.Еще один пункт, выдвинутый Союзом правых партий по указанию Бецалеля Смотрича, направлен на снижение числа разводов в Израиле и укрепление традиционной семейной ячейки.