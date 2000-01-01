Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Союз правых партий требует корпуса для религиозных солдат | Фото:23.05 17:21   MIGnews.com

Союз правых партий требует корпуса для религиозных солдат

В четверг, 23 мая, Союз правых партий представил документ, в котором перечислены требования о вступлении в новую коалицию, в том числе о пересмотре роли женщин в ЦАХАЛ. В документе указано требование о том, что для религиозных мужчин-солдат, служащих в ЦАХАЛе, должен быть разработан совершенно отдельный курс, который обеспечил бы строгий гендерный контроль.

Публикация требований по этим вопросам была отложена в связи с отсутствием прогресса в переговорах "Ликуда" с председателем партии НДИ Авигдором Либерманом.

Среди прочего, организация Союз правых партий требует создания "подкомитета при Комитете по иностранным делам и обороне для изучения последствий участия женщин-солдат в боевых силах ЦАХАЛа". Председателем комитета будет депутат Кнессета, согласованный "Еврейским Домом" и "Ихуд леуми".

Дополнительным требованием является создание отдельных религиозных подразделений армии для религиозных солдат, не являющихся харедим, аналогично модели подразделений Нахаль хареди (нецах иегуда) для солдат харедим. Отдельные религиозные подразделения гарантировали бы, что религиозные солдаты будут служить на базах без женщин, и что солдаты не будут обязаны служить вместе с женщинами-солдатами из других подразделений.

Еще один пункт, выдвинутый Союзом правых партий по указанию Бецалеля Смотрича, направлен на снижение числа разводов в Израиле и укрепление традиционной семейной ячейки.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:02
Недалеко от поселения Мево-Модиим вспыхнул крупный пожар
16:45
Премьер-министр Швеции обещает повысить безопасность евреев
16:36
Умерла британская писательница Джудит Керр
16:34
Саудовская Аравия поддерживает США против Турции
16:16
"Политика Нетаниягу приведет Израиль к диктатуре"
16:07
Германия голосовала против антиизраильской резолюции ВОЗ
15:40
Самолет El Al успешно приземлился в Бен-Гурион
15:31
В Иудеи полыхают пожары: есть пострадавшие
15:26
В Израиле оштрафованы 32 тысячи велосипедистов
15:20
Рейс El Al на Батуми идет на вынужденную посадку
15:20
Мир должен выступить против Ирана
15:08
В Беларуси похоронены останки 1214 жертв Холокоста
14:55
Израилю не хватает более трех тысяч учителей
14:35
По всей стране будут приостановлены строительные работы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus