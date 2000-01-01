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В Израиле оштрафованы 32 тысячи велосипедистов 23.05 15:26   MIGnews.com

В Израиле оштрафованы 32 тысячи велосипедистов

Газета Исраэль Ха Йом публикует статистику штрафов велосипедистов, водителей электровелосипедов и электросамокатов в Израиле  в 2018 году.

За год представителям этой категории участников движения было выписано 32 тысячи штрафов. Сумма штрафов превысила 11 миллионов шекелей.

24 559 штрафов выписаны водителям электровелосипедов - по сравнению с 15 тысячами в 2017. 6785 штрафов выписан обычным велосипедистам (по сравнению с 2300 в 2017). 660 штрафов выписаны водителям электросамокатов.

Наиболее распространенным нарушением является езда по тротуару. За это оштрафованы  9 831 велосипедистов (штраф - 250 шекелей). 1 888 штрафов выписано родителям лиц, управлявших электровелосипедами до достижения возраста 16 лет.

930 велосипедистов оштрафованы за использование смартфона во время езды (1000 шекелей), 612 - за проезд на красный свет (1500 шекелей), 287 - за езду без шлема.

В то же время полиция не выписала ни одного штрафа пешеходам, использовавшим велосипедные дорожки, несмотря на то, что подобное нарушение ставит под удар и их, и велосипедистов. Полиция заявила, что речь идет “не о нарушении, угрожающим жизни” и потому она предпочитает сосредоточить свои усилия на других видах нарушений.

“Чемпионом” по штрафам является Тель-Авив, там их выписали  10 202. Для сравнения, в Иерусалиме, где население почти в два раза больше, выписано  только 2 929 штрафов.

С 1 января в Израиле вступили в силу новые правила пользования электровелосипедами и электросамокатами.

За 2018 год в Израиле на дорогах погибли 35 велосипедистов, в том числе 19 - на электровелосипедах. Министр транспорта Исраэль Кац намерен ввести новые , более жесткие правила пользования электровелосипедами, в надежде сократить количество ДТП и травм.

Штрафы за нарушения правил составляют от 250 шекелей за мелкие нарушения до тысячи за серьезные (езда без шлема) и полторы тысячи (проезда на красный свет).

Министерство транспорта также намерено добиться одобрения закона, согласно которому на магазины, продающие не отвечающие стандартам средства передвижения будут накладываться штрафы в размере до 10 тысяч шекелей.


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