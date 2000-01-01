23.05 14:55 MIGnews.com

Израилю не хватает более трех тысяч учителей

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В докладе государственного контролера Израиля сообщается об острой нехватке учителей, получивших профессиональную подготовку по тем предметам, которые они преподают.На следующий учебный год в еврейском секторе предсказывается нехватка 3 065 учителей, в том числе, 626 учителей английского языка, 383 учителей математики и 239 учителей иврита.Уже более десяти лет исследователи в Израиле указывают на то, что нехватка учителей является одним из основных вызовов системе народного просвещения. Это в особенности верно в случаях, когда учителя не проходили профессиональную подготовку по тем предметам, которые они преподают. В отчете государственного контролера говорится “Подобная ситуация может причинить долгосрочный ущерб качеству знаний и умениям, которые учащиеся приобретают в ходе учебного процесса”.Госконтролер критикует министерство образования, которое не дает удовлетворительного ответа на эту проблему. Госконтролер также недоволен теми шагами, который предпринимает педагогический секретариат в направлении улучшения подготовки преподавателей основных предметов - математики, иврита и английского. Различные чиновники министерства, включая директоров школ, действуют в этой сфере разрозненно, по своему разумению.Госконтролер указывает на тревожную статистику отсутствия учителей и заменяющих учителей на занятиях. На каждые семь часов преподавания учитель в среднем отсутствует один час. Речь идет о 14% рабочего времени учителей. Это выше, чем количество пропущенных рабочих часов в среднем по рынку, и выше, чем количество пропущенных учителями рабочих часов за границей.Наиболее тревожный феномен, на который указывает госконтролер - прием на работу учителями лиц, не отвечающих стандартам министерства образования . В прошлом году в школах было выявлено 36 учителей с криминальным прошлым.Министерство образования издало в связи с публикацией отчета заявление, в котором говорится о том, что “проблема кадров и планирования является одной из главных проблем министерства и для ее решения в последние годы была создана специальная рабочая группа”Относительно пропусков учителями учебных занятий министерство сообщило, что “представленные данные попросту не соответствуют действительности”, поскольку в них включены сведения об отпусках по уходу за ребенком. В этот период на месте постоянного учителя работает временная замена.Министерство также сообщает о создании программы привлечения качественного персонала путем выделения стипендий и льготных кредитов.