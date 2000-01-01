Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израилю не хватает более трех тысяч учителей 23.05 14:55   MIGnews.com

Израилю не хватает более трех тысяч учителей

В докладе государственного контролера Израиля сообщается об острой нехватке учителей, получивших профессиональную подготовку по тем предметам, которые они преподают.

На следующий учебный год в еврейском секторе предсказывается нехватка  3 065 учителей, в том числе, 626 учителей английского языка, 383 учителей математики и 239 учителей иврита.

Уже более десяти лет исследователи в Израиле указывают на то, что нехватка учителей является одним из основных вызовов системе народного просвещения. Это в особенности верно в случаях, когда учителя не проходили профессиональную подготовку по тем предметам, которые они преподают. В отчете государственного контролера говорится “Подобная ситуация  может причинить долгосрочный ущерб качеству знаний и умениям, которые учащиеся приобретают в ходе учебного процесса”.

Госконтролер критикует министерство образования, которое не дает удовлетворительного ответа на эту проблему. Госконтролер также недоволен теми шагами, который предпринимает педагогический секретариат в направлении улучшения подготовки преподавателей основных предметов - математики, иврита и английского.  Различные чиновники министерства, включая директоров школ, действуют в этой сфере разрозненно, по своему разумению.

Госконтролер указывает на тревожную статистику отсутствия учителей и заменяющих учителей на занятиях. На каждые семь часов преподавания учитель в среднем отсутствует один час. Речь идет о 14% рабочего времени учителей. Это выше, чем количество пропущенных рабочих часов в среднем по рынку, и выше, чем количество пропущенных учителями рабочих часов за границей.

Наиболее тревожный феномен, на который указывает госконтролер - прием на работу учителями лиц, не отвечающих стандартам министерства образования . В прошлом году в школах  было выявлено 36 учителей с криминальным прошлым.

Министерство образования  издало в связи с публикацией отчета заявление, в котором говорится о том, что “проблема кадров и планирования является одной из главных проблем министерства и для ее решения в последние годы была создана специальная рабочая группа”

Относительно пропусков учителями учебных занятий министерство сообщило, что “представленные данные попросту не соответствуют действительности”, поскольку в них включены сведения об отпусках по уходу за ребенком. В этот период на месте постоянного учителя работает временная замена.

Министерство также сообщает о создании программы привлечения качественного персонала путем выделения стипендий и льготных кредитов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:21
Союз правых партий требует корпуса для религиозных солдат
17:02
Недалеко от поселения Мево-Модиим вспыхнул крупный пожар
16:45
Премьер-министр Швеции обещает повысить безопасность евреев
16:36
Умерла британская писательница Джудит Керр
16:34
Саудовская Аравия поддерживает США против Турции
16:16
"Политика Нетаниягу приведет Израиль к диктатуре"
16:07
Германия голосовала против антиизраильской резолюции ВОЗ
15:40
Самолет El Al успешно приземлился в Бен-Гурион
15:31
В Иудеи полыхают пожары: есть пострадавшие
15:26
В Израиле оштрафованы 32 тысячи велосипедистов
15:20
Рейс El Al на Батуми идет на вынужденную посадку
15:20
Мир должен выступить против Ирана
15:08
В Беларуси похоронены останки 1214 жертв Холокоста
14:35
По всей стране будут приостановлены строительные работы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus