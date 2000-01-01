23.05 14:15 MIGnews.com

Инаугурационная речь депутата от партии НДИ Евгения Совы

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Депутат Евгений Сова начал свою первую, инаугурационную речь с трибуны Кнессета с воспоминаний о своей личной алие в Израиль: "22 года тому назад, спускаясь с трапа самолета в аэропорту им. Бен-Гуриона, мог ли я, 17-летний подросток, в одиночку репатриировавшийся в Израиль, мечтать, что настанет день, и я окажусь на этой трибуне"?!Сегодня я точно знаю, Израиль - страна неограниченных возможностей. Это страна, где репатриант может стать министром обороны, министром иностранных дел, министром алии, а также и председателем Кнессета!Государство Израиль было построено новыми репатриантами со всего света, воплотившими в жизнь, после 2000 лет Изгнания, пророчество о Собирании изгнанников. Наша страна опирается на силу Алии со всего света, и Алия продолжит быть источником процветания нашего общества и в будущем, и я горжусь тем, что мне выпало представлять в Кнессете новых и старых репатриантов. Они послали меня в Кнессет, и я признателен им за это.Каждая волна Алии внесла свой вклад в строительство израильского общества, в развитие и процветание израильской экономики. Новые репатрианты внесли весомый вклад в формирование облика израильского общества. Десятки тысяч врачей, ученых, инженеров, учителей и люди многих других профессий репатриировались в Израиль из бывшего СССР за последние 30 лет. Благодаря им Израиль совершил огромный скачок вперед во всех сферах жизни - в науке, в медицине, в технологиях, в образовании, и даже в космосе. И, конечно, также и в сфере безопасности и укрепления обороноспособности страны.Мы доказали наше право на эту страну через службу в армии. К сожалению, многие заплатили за право на страну своей единственной жизнью. К огромному горю всех нас, многие семь потеряли своих близких, павших с оружием в руках в войнах Израиля.Огромная честь для меня, что сегодня на гостевой трибуне находится Владимр Любарский, отец Ронена Любарского, - бойца спецназа "Дувдеван", павшего в бою год назад. В течение всего года я сопровождал эту семью, и продолжу делать это и в звании депутата КнессетаЕстьть еще один дорогой мне человек, который не смог прийти сюда сегодня — Илан Саги, отец Эреза Саги, бойца пехотной бригады "Гивати", павшего в бою в июле 2014 года в ходе операции "Защитная скала". Илан родился в Израиле, но его родители были репатриантами. Илан — сабра, сын репатриантов, потерявший на войне сына, и репатриант Владимир, потерявший на войне своего сына-сабру. Их дети пали в войне за нашу землю. Никто не сможет разлучить их, никто не сможет разделить нас — ибо такова наша судьба, - быть вместе".Депутат Сова добавил, что в Кнессете 21-го созыва он намерен продвинуть закон о защите военнослужащих и других силовиков от юридических преследований. "Это подлинный закон о неприкосновенности, над продвижением которого мы должны работать все вместе - и коалиция, и оппозиция", - добавил он.В своем выступлении депутат Сова также говорил о тяжелой доле пожилых новых репатриантов. "Многие из них занимали в стране исхода очень высокопоставленные и почетные должности. Тем не менее, они оставили всё нажитое и совершили Алию. Они прибыли в Израиль без всякого "финансового парашюта". Они работали с первого дня жизни в Израиле на самых тяжелых работах, и не всегда могли позаботиться о том дне, когда они выйдут на пенсию. До недавнего времени большинство репатриантов, выходя на пенсию, обнаруживали, что есть дискриминация в том, что связано с надбавкой к пенсии за трудовой стаж. Только в мае 2016 года это изменилось, потому что партия НДИ потребовала, присоединяясь к коалиции, изменить эту порочную и несправедливую практику.Я убежден, что в политику приходят с чувством общественного призвания. Тому, у кого нет этого чувства, лучше вовсе не пробовать себя в политике. Во мне живо это чувство, и я убежден, что смогу сохранить его в течение всего моего пути в Кнессете и в политике. Я никогда не забуду, откуда я пришел, и всегда буду помнить и помогать тем, кто послал меня в Кнессет", - подчеркнул депутат Евгений Сова.