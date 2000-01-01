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Нетаниягу поздравил Моди с переизбранием | Фото: Twitter23.05 13:26   MIGnews.com

Нетаниягу поздравил Моди с переизбранием

В четверг премьер-министр Индии Нарендра Моди одержал крупную победу на крупнейших выборах в мире, причем первые тенденции свидетельствуют о еще большей победе его индуистской националистической партии, чем в 2014 году.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который работал над установлением тесных связей с Моди, поздравил индийского премьера с переизбранием и сказал, что надеется на дальнейшее углубление дипломатических отношений между странами.

"Результаты выборов еще раз подтверждают ваше лидерство в крупнейшей в мире демократии. Вместе мы продолжим укреплять великую дружбу между Индией и Израилем", - написал Нетаниягу в Twitter на хинди.

МИД Израиля также поздравил Моди с пресс-секретарем Эммануэлем Нахшоном, который приветствовал "очень близкие отношения стран, основанные на общих ценностях и глубокой дружбе!".

После четырех часов подсчета 600 миллионов голосов, данные Избирательной комиссии показали, что Партия Моди Бхаратия Джаната (BJP) лидирует в 292 местах из 542.

На данный момент подсчет голосов продолжается.

"Вместе мы растем. Вместе мы процветаем. Вместе мы построим сильную и инклюзивную Индию", - написал Моди в Twitter в своем первом заявлении после начала подсчета голосов.

Напомним, что выборы в Индии прошли в семь этапов, первый из них состоялся 11 апреля, последний – 19 мая. В них могли участвовать около 900 млн человек старше 18 лет.


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