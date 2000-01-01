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Адвокат Нетаниягу в делах о взяточничестве уходит | Фото: AFP23.05 12:05   MIGnews.com

Адвокат Нетаниягу в делах о взяточничестве уходит

Адвокат Биньямина Нетаниягу Навот Тель-Зур в среду объявил, что он уходит из команды стороны защиты в коррупционных делах премьер-министра, после разногласий в последние недели, связных с отсутствием оплаты.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Ответственность за дела будет передана исключительно адвокату Амит Хадад.

Ранее в этом месяце Тель-Зур отказался забирать материалы дела, связанные с тремя коррупционными расследованиями против главы правительства, поскольку ему еще не заплатили за его работу.

На фоне предположений о том, что премьер-министр не смог продвинуть закон, который предоставит ему иммунитет от судебного преследования, во вторник представитель Нетаниягу настаивал на том, что задержка с принятием материалов дела была связана только с тем, что его адвокатам не заплатили.

Это, по словам представителя, является большой ошибкой государства, что оно не позволило состоятельным иностранным благотворителям оплатить счета премьер-министра по юридической защите.


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