Адвокат Нетаниягу в делах о взяточничестве уходит

Адвокат Биньямина Нетаниягу Навот Тель-Зур в среду объявил, что он уходит из команды стороны защиты в коррупционных делах премьер-министра, после разногласий в последние недели, связных с отсутствием оплаты.
Ответственность за дела будет передана исключительно адвокату Амит Хадад.
Ранее в этом месяце Тель-Зур отказался забирать материалы дела, связанные с тремя коррупционными расследованиями против главы правительства, поскольку ему еще не заплатили за его работу.
На фоне предположений о том, что премьер-министр не смог продвинуть закон, который предоставит ему иммунитет от судебного преследования, во вторник представитель Нетаниягу настаивал на том, что задержка с принятием материалов дела была связана только с тем, что его адвокатам не заплатили.
Это, по словам представителя, является большой ошибкой государства, что оно не позволило состоятельным иностранным благотворителям оплатить счета премьер-министра по юридической защите.