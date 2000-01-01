23.05 12:27 MIGnews.com

ЦАХАЛ утратил наступательный инстинкт

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Бывший заместитель начальника генштаба ЦАХАЛа генерал-майор Яир Голан, комментируя угрозу на северной границе сообщил: “ЦАХАЛ утратил свой наступательный инстинкт и веру в сухопутные силы”.В интервью 13-му каналу израильского ТВ Голан, однако, выразил уверенность в том, что “ЦАХАЛ очень хорошо подготовлен к войне в Ливане. ЦАХАЛ, в его нынешнем состоянии, может нанести поражение “Хизбалле”. Не с легкостью, с большими усилиями, мы можем добиться этого с большим успехом”.Голан добавил: “Проблема не на физическом уровне, но на ментальном: мы хотим воевать, у нас есть воля воевать, понимаем ли мы цену войны?”Голан уволился из армии в запас в августе 2018 года, и не очень понятно, кто, по его мнению, несет ответственность за подобное печальное положение дел.