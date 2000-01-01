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Европейцы выберут следующий парламент ЕС | Фото:23.05 10:46   MIGnews.com

Европейцы выберут следующий парламент ЕС

Около 400 миллионов европейцев из 28 стран отправляются на избирательные участки с четверга по воскресенье, чтобы выбрать своих представителей в Европарламенте на следующие пять лет, сообщает The Times of Israel.

Эксперты отмечают, что выборы никогда не были так горячо ожидаемы, так как нынешние. Традиционные политические силы Европы - правоцентристская Европейская народная партия и левоцентристские социалисты и демократы - потеряют некоторое влияние и столкнутся с самым серьезным испытанием со стороны множества популистских, националистических и ультраправых партий, которые полны решимости взять власть под свой контроль.

Но последнее исследование Евробарометра, проведенное Европейским парламентом, показало, что 61 процент респондентов считают, что членство их страны в ЕС позитивно отразилось на уровне их жизни с начала 1990-х годов.

В выборах участвует и Великобритания, которая не смогла выйти из ЕС 29 марта, как было запланировано.

По данным источников, новая партия Brexit Найджела Фараджа лидирует в последних британских опросах общественного мнения с солидным отрывом. Так, она опережает правящую Консервативную партию и оппозиционную Лейбористскую партию.

Столкновение основных ценностей - между Европой, которая становится все более сплоченной или более разделенной - поставило континент на исторический политический перекресток.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что задача на выборах на этой неделе состоит в том, чтобы 2не уступать коалиции разрушения и дезинтеграции", которая будет стремиться разрушить единство, созданное ЕС за последние шесть лет.

В борьбе "против Макрона" и традиционных европейских партий выступают министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, крайне правый лидер Франции Марин Ле Пен и ряд других популистских, правых или крайне правых лидеров, которые пообещали существенно перевернуть Политический ландшафт Европы.


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