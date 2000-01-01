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Из-за теракта: Все партии Британии забыли о выборах | Фото: Thinkstock23.05 08:58   MIGnews.com

Из-за теракта: Все партии Британии забыли о выборах

В связи с террористической атакой на концерте поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере все основные партии Великобритании приостановили свои избирательные кампании к назначенным на 8 июня досрочным парламентским выборам.

Одной из первых об этом сообщила Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй. Вместо агитационных мероприятий, запланированных на вторник на юго-западе Англии, этим утром она проведет заседание чрезвычайного комитета COBRA с участием представителей правительства.

"Все наши мысли – с жертвами и семьями пострадавших", - заявила она.

С аналогичным заявлением выступил и главный оппозиционер, лидер лейбористов Джереми Корбин. Назвав произошедшее "ужасным происшествием", этой ночью в своем "твиттере" он написал: "Своими мыслями я со всеми пострадавшими и нашими блестящими спасательными службами".




"Сегодня вся страна будет скорбеть о погибших. Я общался с мэром Манчестера Энди Бернемом, который проинформировал меня об оперативной реакции городских служб. Я хотел бы отдать дань уважения спасательным службам за их храбрость и профессионализм в связи с ужасающими событиями прошлой ночи. Я общался с премьер-министром, и мы договорились, что все национальные кампании ко всеобщим выборам будут приостановлены до дальнейшего уведомления", - заявил он позже.

С ними выразили солидарность и шотландские сепаратисты. Шотландская национальная партия отложила не только свою кампанию, но и презентацию обновленной партийной программы, которая была запланирована на сегодня.


Лидер партии Никола Стерджен также выразила скорбь и поддержку жертвам, пострадавшим и их родным.

Лидер либерал-демократов Тим Фаррон отменил запланированный визит на Гибралтар, где он собирался выступить на тему Brexit и встретиться со своими зарубежными избирателями.

"Это шокирующая и ужасная атака, нацеленная на детей и молодежь, которые просто наслаждались концертом. Мои глубочайшие соболезнования жертвам и семьям, потерявших близких, а также тем, кто отчаянно ждет новостей. Я хотел бы воздать должное храбрости и преданности служб экстренной помощи", - заявил он.

О приостановлении избирательной кампании заявил и лидер евроскептической политсилы Ukip Пол Наттолл.
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