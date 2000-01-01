Из-за теракта: Все партии Британии забыли о выборах
В связи с террористической атакой на концерте поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере все основные партии Великобритании приостановили свои избирательные кампании к назначенным на 8 июня досрочным парламентским выборам.
Одной из первых об этом сообщила Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй. Вместо агитационных мероприятий, запланированных на вторник на юго-западе Англии, этим утром она проведет заседание чрезвычайного комитета COBRA с участием представителей правительства.
"Все наши мысли – с жертвами и семьями пострадавших", - заявила она.
С аналогичным заявлением выступил и главный оппозиционер, лидер лейбористов Джереми Корбин. Назвав произошедшее "ужасным происшествием", этой ночью в своем "твиттере" он написал: "Своими мыслями я со всеми пострадавшими и нашими блестящими спасательными службами".
Terrible incident in Manchester. My thoughts are with all those affected and our brilliant emergency services.
"Сегодня вся страна будет скорбеть о погибших. Я общался с мэром Манчестера Энди Бернемом, который проинформировал меня об оперативной реакции городских служб. Я хотел бы отдать дань уважения спасательным службам за их храбрость и профессионализм в связи с ужасающими событиями прошлой ночи. Я общался с премьер-министром, и мы договорились, что все национальные кампании ко всеобщим выборам будут приостановлены до дальнейшего уведомления", - заявил он позже.
С ними выразили солидарность и шотландские сепаратисты. Шотландская национальная партия отложила не только свою кампанию, но и презентацию обновленной партийной программы, которая была запланирована на сегодня.
Heartbreaking news from Manchester. My thoughts are with all those who have lost loved ones or been injured in this barbaric attack.
Лидер партии Никола Стерджен также выразила скорбь и поддержку жертвам, пострадавшим и их родным.
Лидер либерал-демократов Тим Фаррон отменил запланированный визит на Гибралтар, где он собирался выступить на тему Brexit и встретиться со своими зарубежными избирателями.
"Это шокирующая и ужасная атака, нацеленная на детей и молодежь, которые просто наслаждались концертом. Мои глубочайшие соболезнования жертвам и семьям, потерявших близких, а также тем, кто отчаянно ждет новостей. Я хотел бы воздать должное храбрости и преданности служб экстренной помощи", - заявил он.
О приостановлении избирательной кампании заявил и лидер евроскептической политсилы Ukip Пол Наттолл.