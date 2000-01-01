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50% родителей не выбрали способ накоплений детских пособий 24.05 11:17   MIGnews.com

50% родителей не выбрали способ накоплений детских пособий

Всего 8 дней осталось для открытия накопительной программы для детей в рамках всеизраильской программы “Хисахон ле коль елед” - “Накопления каждому ребенку”. Однако родители почти половины израильских детей все еще не определились с выбором и не дали Институту национального страхования соответствующих распоряжений. “Впервые Государство Израиль перечисляет деньги своим гражданам, - подчеркнул министр финансов Моше Кахлон. - Я обращаюсь к родителям: выберите накопительную программу для своих детей, это крайне важно для них. На эти деньги в будущем ваши дети смогут оплатить получение высшего образования, открыть собственное дело. У ваших детей будет больше возможностей”.

Программа “Накопления каждому ребенку”, инициированная Моше Кахлоном, стартовала пять с половиной месяцев назад. В рамках этой программы пособия на ребенка, выплачиваемые ежемесячно Институтом национального страхования (“Битуах Леуми”), повышены на 50 шекелей, однако эта сумма не поступает на банковские счета родителей, а направляется на накопительную программу ребенка. После совершеннолетия ребенок сможет использовать накопившуюся сумму по своему усмотрению.

Однако за почти полгода действия программы накопительные программы были открыты лишь для 1 миллиона 563 тысяч израильских детей. Родители 945 тысяч детей открыли для них накопительные программы в пенсионных фондах (“Купот гемель”), для 618 тысяч детей были открыты накопительные счета в банках. Но родители 1 миллиона 400 тысяч израильских детей до сих пор не озаботились выбором способа накоплений для них.

В случае, если за оставшееся до 1 июня время “Битуах Леуми” не получит распоряжений от родителей, государство откроет детям “неопределившихся” накопительные программы по собственному выбору. Для детей младше 15 лет будут открыты программы в пенсионных фондах по случайному выбору, для детей старше 15 лет - накопительные счета в банках.

В декабре 2016 года, когда программа “Хисахон ле коль елед” стартовала, еженедельно открывались по 60-70 накопительных программ для детей. Однако затем этот показатель снизился до 20-30 тысяч накопительных программ в неделю. При этом родители, делавшие распоряжение позднее, чаще выбирали накопительные счета в банках и реже решали увеличить размер ежемесячного взноса.

Официально программа “Накопления каждому ребенку” была объявлена около полугода назад. По результатам конкурса, объявленного Минфином, избрали 9 банков и 12 пенсионных касс.
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