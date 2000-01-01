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kremlin.ru 24.05 03:19   MIGnews.com

Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Макрон

Российский лидер Владимир Путин и новый глава Франции Эммануэль Макрон проведут в конце мая первую встречу и для начала познакомятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В целом же политики обсудят двусторонние отношения, а также обменяются мнениями касательно широко известных региональных конфликтов, передает "Политика Сегодня".

Накануне стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон в следующий понедельник, 29 мая, примет российского лидера Владимира Путина.
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