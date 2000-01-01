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Трамп не позволит Ирану угрожать Израилю | Фото: Коби Гидеон, GPO23.05 15:15   MIGnews.com

Трамп не позволит Ирану угрожать Израилю

Дональд Трамп продолжил свою речь в Музее Израиля, сказав, что евреи построили Израиль в месте, где они могут возделывать землю и молиться там, где захотят.



"Но мусульмане, христиане и люди всех конфессий свободны жить и молиться в соответствии со своей совестью. Я призываю людей черпать вдохновение из это древней истории и забыть о различиях между конфессиями для преодоления угнетения и ненависти", - добавил президент.

Свои встречи с лидерами арабских государств в Саудовской Аравии он назвал "новой возможностью" положить конец межрелигиозной розни между народами и достичь мира.

"Перемены должны идти изнутри. Родители не должны позволять своим детям становиться экстремистами. Они не рождаются с предрассудками", - уверен глава Белого дома.

Он отметил, что в Иерусалиме он сказал то же самое, что и в Эр-Рияде, а именно – призвал создать коалицию против террора.

Трампа напомним, что израильтяне на себе испытали ужас террора и что террористическая организация ISIS угрожает еврейским учреждениям.

"Иран призывает уничтожить Израиль. Не при Дональде Дж. Трампе", - сказал он, сорвав бурные овации.
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