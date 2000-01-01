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Трамп: США всегда будут стоять плечом к плечу с Израилем | Фото: Амос Бен Гершом, GPO23.05 14:53   MIGnews.com

Трамп: США всегда будут стоять плечом к плечу с Израилем

Выступая в Музее Израиля премьер-министр Нетаниягу передал слово своему собеседнику, американскому президенту Дональду Трампу, который назвал его визит в Израиль подтверждением "непоколебимой связи между США и Израилем".



Он осудил сегодняшний теракт в Манчестере, назвав его "отвратительным нападением на человечество".

"Мы должны защищать и оборонять наших граждан и людей всего мира", - добавил он, призвав "подавить идеологию ненависти".

Кроме того, президент назвал честью находиться в музее в "древнем городе Иерусалим", который он назвал "священным городом ... как никакое другое место".

"Какое наследие… Веками евреи сталкивались с гонениями и теми, кто стремился их уничтожит, но они выжили. Моя администрация всегда будет стоять плечом к плечу с Израилем", - сказал Трамп, сорвав шквал аплодисментов.
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