23.05 14:53 MIGnews.com

Трамп: США всегда будут стоять плечом к плечу с Израилем

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Выступая в Музее Израиля премьер-министр Нетаниягу передал слово своему собеседнику, американскому президенту Дональду Трампу, который назвал его визит в Израиль подтверждением "непоколебимой связи между США и Израилем".Он осудил сегодняшний теракт в Манчестере, назвав его "отвратительным нападением на человечество"."Мы должны защищать и оборонять наших граждан и людей всего мира", - добавил он, призвав "подавить идеологию ненависти".Кроме того, президент назвал честью находиться в музее в "древнем городе Иерусалим", который он назвал "священным городом ... как никакое другое место"."Какое наследие… Веками евреи сталкивались с гонениями и теми, кто стремился их уничтожит, но они выжили. Моя администрация всегда будет стоять плечом к плечу с Израилем", - сказал Трамп, сорвав шквал аплодисментов.