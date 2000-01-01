23.05 14:44 MIGnews.com

Нетаниягу: Не будет зарплат террористам - будет мир

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Израиль очень сильно ценит дружбу с Америкой, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Музее Израиля."Вместе мы можем уничтожить силы воинствующего ислама ... и террора", - сказал он, добавив, что с этим врагом необходимо бороться везде, где бы он только ни был.Нетаниягу выразил надежду, что осуждение Аббасом теракта в Манчестере – это признак перемен, отметив то, что ПА продолжает платить террористам стипендии и пенсии."Я считаю это первым и решающим шагом на пути к настоящему миру, к которому стремится Израиль, и который – во что я верю вместе с вами – мы сможем достичь, сотрудничая. Я уверен, что мы сможем достичь мира между Израилем, его арабскими соседями и палестинцами", - добавил глава правительства.