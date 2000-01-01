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Нетаниягу: У Израиля никогда не будет друга лучше Америки | Фото: Хаим Цах, GPO23.05 14:36   MIGnews.com

Нетаниягу: У Израиля никогда не будет друга лучше Америки

У Израиля никогда и никогда не будет друга лучше, чем Соединенные Штаты Америки, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Музее Израиля.

Глава израильского правительства отметил, что артефакты в музее являются свидетельством 4000-летней истории существования Израиля на планете.

"У нас есть поговорка, живет народ Израиля - живет государство Израиль. У Израиля никогда не было и не будет друга лучшего, чем США", - добавил он.
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