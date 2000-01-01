23.05 14:36 MIGnews.com

Нетаниягу: У Израиля никогда не будет друга лучше Америки

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У Израиля никогда и никогда не будет друга лучше, чем Соединенные Штаты Америки, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Музее Израиля.Глава израильского правительства отметил, что артефакты в музее являются свидетельством 4000-летней истории существования Израиля на планете."У нас есть поговорка, живет народ Израиля - живет государство Израиль. У Израиля никогда не было и не будет друга лучшего, чем США", - добавил он.