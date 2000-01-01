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Скоро у `Хизбаллы`: Венесуэла получила 5000 ПЗРК Игла-С 23.05 18:20   MIGnews.com

Скоро у "Хизбаллы": Венесуэла получила 5000 ПЗРК Игла-С

По сообщению агентства Reuters, Венесуэла получила партию в 5 тысяч портативных зенитных комплексов Игла-С российского производства.

Речь идет о самом большом арсенале такого вида вооружений в латиноамериканских странах, и американские официальные лица высказывают озабоченность в связи с вероятностью того, что ракеты могут попасть в руки негосударственных игроков в условиях погружающейся в хаос страны.

Ракеты, для запуска которых нужен один человек, могут представлять серьезную угрозу для коммерческой и военной авиации.

С учетом сильных позиций “Хизбаллы” в Латинской Америке и обширной ливанской общины, проживающей там, существует реальная вероятность того, что ракеты могут оказаться у террористических группировок, в том числе, у “Хизбаллы”.
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