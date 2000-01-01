Нетаниягу осудил теракт в Манчестере

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с осуждением террористической атаки, организованной этой ночью на концерте певицы Арианы Гранде в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека и были ранены еще около полусотни.
"Правительство Израиля резко осуждает страшный теракт, совершенный этой ночью в Манчестере. Я выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Террор это всемирная угроза, и развитые страны должны действовать сообща, чтобы победить его", - заявил Нетаниягу.
Напомним, на данный момент нет никакой информации, что среди погибших или пострадавших в результате двойного взрыва на концерте в Манчестере были израильтяне.