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Нетаниягу осудил теракт в Манчестере | Фото: Хаим Цах, GPO23.05 12:13   MIGnews.com

Нетаниягу осудил теракт в Манчестере

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с осуждением террористической атаки, организованной этой ночью на концерте певицы Арианы Гранде в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека и были ранены еще около полусотни.

"Правительство Израиля резко осуждает страшный теракт, совершенный этой ночью в Манчестере. Я выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Террор это всемирная угроза, и развитые страны должны действовать сообща, чтобы победить его", - заявил Нетаниягу.

Напомним, на данный момент нет никакой информации, что среди погибших или пострадавших в результате двойного взрыва на концерте в Манчестере были израильтяне.

Ответственность за случившееся уже взяли члены группировки ISIS.
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