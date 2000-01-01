23.05 07:12 MIGnews.com

Беннет: Мистер Трамп, признайте Иерусалим столицей Израиля!

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Министр образования Нафтали Беннет дважды за день призвал президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.Изначально он, как член правительственной делегации, которая встречала высокопоставленного гостя в аэропорту Бен-Гурион утром, обратился к нему утром в понедельник. Воспользовавшись возможностью личной встречи, при рукопожатии с американским президентом он выпалил: "Прошло 50 лет с тех пор, как мы объединили Иерусалим. Пришло время признать Иерусалим столицей Израиля"."А это идея", - ответил ему Трамп и перешел к следующему министру.Вечером того же дня глава Минпроса и лидер партии "Еврейский дом" продолжил начатое."Будучи лидером свободного мира и лучшим другом Израиля, вам предоставлена историческая возможность стать первым лидером, который признает Иерусалим неизменной столицей Израиля. От имени израильского народа, левых и правых, от имени евреев всего мира я призываю вас: президент Трамп, пожалуйста, совершите исторический поступок! Признайте Иерусалим столицей Израиля!" - сказал Беннетт, выступая с трибуны на саммите Всемирного движения мизрахи 22 мая.Кроме того, он заверил в том, что не согласится "отдать даже сантиметр земли нашим врагам" и назвал "исторической аномалией" неспособность международного сообщества признать Иерусалим столицей Еврейского государства, напомнив, что он был таковым еще до Парижа, Лондона и Вашингтона.