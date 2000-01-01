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Трампу назло: Иран продолжит испытания ракет 23.05 11:13   MIGnews.com

Трампу назло: Иран продолжит испытания ракет

В ответ на критику со стороны американского президента Дональда Трампа его иранский коллега Хассан Рухани заявил, что ИРИ продолжит ракетные испытания, сообщает AFP.

"Наши ракеты – для нашей безопасности и для мира. Они не представляют угрозы. Знайте, что до тех пор, пока существует техническая необходимость в проведении ракетных испытаний, мы будем их проводить и не станем ни у кого спрашивать разрешения для этого", - сказал он на своей первой пресс-конференции с момента переизбрания президентом.

Рухани высмеял ближневосточную программу Дональда Трампа и его предшественников.

"Они допустили ошибку, когда атаковали Афганистан. Они допустили ошибку, когда атаковали Ирак. Они допустили ошибку, когда наложили на нас санкции. Если вам известен хоть один случай, когда Америка действовала правильно, скажите мне", - отметил он и, самостоятельно ответив, добавив, что единственным разумным шагом Вашингтона стала ядерная сделка, подписанная с Ираном в 2015 году.

Главной причиной для достижения договора стало проявленное Бараком Обамой уважение, поэтому, если Вашингтон изберет иной путь, он, несомненно, вновь потерпит неудачу, уверен Рухани.

Отвечая на вопрос о встрече Трампа с лидерами арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде в прошедшее воскресенье, Рухани назвал это "просто шоу без какой-либо практической или политической ценности".

"Вы не можете побороть терроризм, просто отдав деньги своего народа сверхдержаве", - заявил он, имея в виду рекордные договоры, подписанные между США и Саудовской Аравией.
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