США не будут отстраивать подконтрольную Асаду Сирию
Неназванный американский чиновник заявил в рамках совещания представителей "Большой семерки", что США не будут участвовать в отстройке разрушенных районов Сирии, находящихся под контролем действующего главы страны Башара Асада, позже эту информацию подтвердили в пресс-службе Госдепартамента США.
Как сообщили на РИА Новости, ранее Госдепартамент заявил, что Соединенные штаты не буду т помогать России, Ирану и сирийской власти восстанавливать страну до полной смены режима, а именно до проведения выборов под контролем ООН.
Представители Евросоюза в данной ситуации заявили, что, учитывая сложившуюся ситуацию, ЕС поддержит восстановление Сирии только при смене власти, однако в настоящих условиях ЕС будет помогать гражданам, не допуская, чтоб Дамаск получил какую-либо выгоду с этой помощи.
Эксперты по разным оценкам считают, что на полное восстановление Сирии уйдет от 200 до 400 млрд долларов и от 7 до 15 лет.