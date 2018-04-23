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Фото из архива 23.04 23:58   MIGnews.com

США не будут отстраивать подконтрольную Асаду Сирию

Неназванный американский чиновник заявил в рамках совещания представителей "Большой семерки", что США не будут участвовать в отстройке разрушенных районов Сирии, находящихся под контролем действующего главы страны Башара Асада, позже эту информацию подтвердили в пресс-службе Госдепартамента США.

Как сообщили на РИА Новости, ранее Госдепартамент заявил, что Соединенные штаты не буду т помогать России, Ирану и сирийской власти восстанавливать страну до полной смены режима, а именно до проведения выборов под контролем ООН.

Представители Евросоюза в данной ситуации заявили, что, учитывая сложившуюся ситуацию, ЕС поддержит восстановление Сирии только при смене власти, однако в настоящих условиях ЕС будет помогать гражданам, не допуская, чтоб Дамаск получил какую-либо выгоду с этой помощи.

Эксперты по разным оценкам считают, что на полное восстановление Сирии уйдет от 200 до 400 млрд долларов и от 7 до 15 лет.
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