23.04 09:47 MIGnews.com

Саар: мы все - Нетаниягу

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Бывший министр внутренних дел Израиля Гидеон Саар выступил в поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Саар заявил: “Тот, кто стоит во главе борьбы, на переднем крае фронта - это глава правительства Биньямин Нетаниягу. Когда я слышу, что актриса - гражданка Израиля , Натали Портман решает бойкотировать церемонию в Израиле - каково ее объяснение? - Я обожаю мою семью, моих израильских друзей и израильские блюда.. Я не против всего этого, я только - против главы правительства Израиля. Так в ответ на это мы говорим - все мы - глава правительства, каждый из нас - Биньямин Нетаниягу, потому что он стоит во главе нашей борьбы и нам важно сохранить будущее Израиля!”