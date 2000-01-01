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Став Шафир метит в мэры Тель-Авива 23.04 09:55   MIGnews.com

Став Шафир метит в мэры Тель-Авива

Депутат Кнессета от оппозиционного "Сионистского лагеря" и журналистка Став Шафир рассматривает возможность участия в выборах следующего мэра Тель-Авива, о чем вечером в воскресенье заявили в эфире 10-ого канала ИТВ. Однако ее пресс-секретарь не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

Однако у действующего градоначальника - и по совместительству однопартийца Шафир по "Аводе" - Рона Хульдаи уже подтвердили, что он вновь собирается участвовать в выборах на занимаемую им 20 лет подряд должность.

В начале этого года стало известно, что еще одним участником выборов может стать министр науки и техники Офир Акунис, который заявил о наличии у него такого рода амбиций. Однако в его канцелярии утверждают, что окончательное решение на этот счет еще не было принято.

Как сообщается, еще одним участником мэрской гонки станет комик Ассаф Харель.
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