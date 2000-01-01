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Генсек признал беспомощность ООН | Фото: United States Mission Geneva/Flickr23.04 08:58   MIGnews.com

Генсек признал беспомощность ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш фактически подтвердил слова Дональда Трампа о необходимости реформирования организации, признав, что на сегодняшний день Совет Безопасности является бесполезным инструментом.

"В Совете присутствует структурная проблема. Он представляет мир, каким он выглядел после Второй мировой войны, но не сегодняшний мир. Вето стало слишком часто используемым инструментом. Идут дискуссии о реформах, после которых Совет Безопасности стал бы лучше отражать проблематику сегодняшнего мира. Как я уже неоднократно говорил: полной реформы ООН не может быть без реформирования Совета Безопасности", - заявил генсек в интервью шведскому телевидению.

Кроме того, Гуттериш признал беспомощность самой организации в решении мировых проблем и конфликтов.

"В Сирии существует несколько различных армий, всевозможные ополчения, там сражаются представители со всего мира, идет столкновение разных интересов, идет холодная война, раскол между суннитами и шиитами и другими странами ближневосточного региона ... И будет наивно полагать, что ООН может волшебным образом решить все эти проблемы, особенно когда Совет Безопасности настолько фрагментирован", - сказал он.
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