Представители стран-участников "Большой семерки" на встрече в Канаде выразили обеспокоенность в связи с агрессивным поведением России, однако согласились, что некоторые вопросы без участия РФ не разрешить.
"Язык будет жестким из-за того, что до сих пор делали русские. Но это также можно интерпретировать как отказ от открытия двери", - сообщил отношение к России стран-участников источник агентства.
Представители G7, помимо прочего, подняли вопрос о внешней политике России, после чего согласились с агрессивным поведением Кремля на международной арене, однако согласились, что некоторые вопросы без участия РФ не разрешить.
"Мы понимаем, что сирийский конфликт не может быть урегулирован без участия России, но мы ждем от нее конструктивных предложений", - передали слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на Reuters.
На совете "Большой семерки" в Торонто, Канада, собрались министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, госсекретарь США Джон Салливан, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, представитель ЕС Федерика Могерини, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, министр иностранных дел Японии Таро Коно и министр иностранных дел Германии Хейко Маас. Гостей встретила министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд.
Как сообщалось ранее, политики Германии выражали желание пригласить Россию на саммит в Торонто.