Опубликованы спутниковые снимки последствий удара по Т4
В международной прессе опубликованы спутниковые снимки сирийской авиабазы Т4 - до и после авиационного удара по ней, приписываемого Израилю. Снимки сделаны компанией Image Sat.
На снимках видны дыры в крыше одного строения - очевидно, центра управления полетами беспилотников. Очевидно, что атаковавший использовал небольшие точные бомбы с тем, чтобы свести к минимуму сопутствующий ущерб.
Авиабаза Т4 разделена на три зоны: сирийскую, иранскую и российскую. Удар был нанесен только по одному единственному зданию в иранской зоне.
Вопреки опубликованным в The Wall Street Journal сообщениям, нет никаких свидетельств того, что также была атакована система противовоздушной обороны.