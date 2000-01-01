23.04 07:36 MIGnews.com

Опубликованы спутниковые снимки последствий удара по Т4

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В международной прессе опубликованы спутниковые снимки сирийской авиабазы Т4 - до и после авиационного удара по ней, приписываемого Израилю. Снимки сделаны компанией Image Sat.На снимках видны дыры в крыше одного строения - очевидно, центра управления полетами беспилотников. Очевидно, что атаковавший использовал небольшие точные бомбы с тем, чтобы свести к минимуму сопутствующий ущерб.Авиабаза Т4 разделена на три зоны: сирийскую, иранскую и российскую. Удар был нанесен только по одному единственному зданию в иранской зоне.Вопреки опубликованным в The Wall Street Journal сообщениям, нет никаких свидетельств того, что также была атакована система противовоздушной обороны.