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23.04 21:43   MIGnews.com

ХАМАС назвал виновных в убийстве полевого командира

Террористическая группировка ХАМАС обвинила в "непокорную палестинскую организацию" в убийстве полевого командира Мухаммеда Макадме. Об этом говорится в советующем заявлении ХАМАСа, опубликованного в понедельник, 23 апреля.

При этом лидеры военизированного крыла не уточняют, о какой именно организации идет речь.

При этом ХАМАС запретил обнародовать дополнительную информацию о гибели Макадме. Выяснилось, что полевой командир был убит в своем доме в Бейт-Лахии. Рядом с телом была обнаружена ракета.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Макадме был несчастный случай при сборке ракеты или фугаса.

Также в результате инцидента сын полевого командира ХАМАСа получил ранения.

Отметим, что "непокорной организацией" в Газе используют для обозначения группировок, не подчиняющихся ХАМАСу.
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