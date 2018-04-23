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Бортпроводники должны уметь выявлять факты торговли людьми 23.04 20:49   MIGnews.com

Бортпроводники должны уметь выявлять факты торговли людьми

Сотрудники авиакомпаний обязаны получать подготовку для предотвращения фактов торговли людьми, сообщается в заявлении специализированного агентства ООН для гражданской авиации.

В заявлении уточняется, что новые требования смогут расширить возможности экипажа для выявления случаев торговли людьми. Власти гражданской авиации должны требовать от перевозчиков приложить усилия для обучения персонала выявлению и реагированию на случаи торговли людьми.

В Международной организации гражданской авиации (ICAO) считают, что в новых инструкциях по подготовке персонала экипажа, совместно опубликованных в понедельник, с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, и хотя ICAO не может навязывать правительствам правила, но она может менять условия работы гражданской авиации из-за стандартов, которых придерживаются 192 страны, пишет The New York Times.

Также уточняется, что на данный момент Соединенные Штаты уже требуют обязательной подготовки бортпроводников, но неизвестно, последуют ли их примеру другие страны, у которых нет аналогичных правил.
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