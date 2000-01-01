ФРГ увеличивает военный заказ

Минобороны Германии в 2018 году запланировало 18 крупных военных заказов, каждый из которых оценивается в более чем 25 млн евро, сообщается, что в СМИ попал список контрактов.
В планах взять в лизинг на девять лет израильские беспилотники Heron TP, о чем в коалиционном соглашении договорились блок ХДС/ХСС и социал-демократы. Стоимость данного договора составляет 1,024 млрд евро, пишет RT.
Кроме того, планируется заказ семи новых вертолетов поисково-спасательной службы, шесть транспортных самолетов Hercules типа C130-J и 18 ракетных установок MARS II. Помимо этого, список содержит несколько улучшений для БМП Puma, договор техобслуживания вертолета NH90, технологию радаров для истребителя Eurofighter, новую униформу и другую военную технику.
Сообщается, что список является предварительным, и будет зависеть от принятия закона о бюджете 2018 года.