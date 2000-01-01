23.04 18:55 MIGnews.com
Насралла: убийство инженера – сионистское преступление
Лидер шиитской ливанской группировки "Хизбалла" Хасан Насралла прокомментировал убийство палестинского инженера Басема Фаади аль-Баташа в Малайзии.
Главарь ливанских террористов заявил, что "Израиль преследует ученых-ядерщиков и исследователей".
Убийство инженера ХАМАСа Насралла назвал "сионистским преступлением", намекнув, что Израиль причастен к загадочным смертям некоторых ливанских ученых.
"Кроме того за последнее время при загадочных обстоятельствах погибли несколько ливанских умов".
Напомним, в минувшие выходные
неизвестные расстреляли палестинского инженера в Малайзии.
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