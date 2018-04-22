Макрон назвал себя и Трампа мятежниками в системе

Французский лидер Эммануэль Макрон поведал об особенностях отношений с американским коллегой Дональдом Трампом. Отношения получилось наладить, несмотря на разногласия в вопросе противодействия климатическим изменениям.
Макрон заявил, что его цель – это привлечение внимания к древней истории между странами на основе ценностей свободы и мира. США обязаны играть такую же роль для мира в различных регионах мира, и особенно на Ближнем Востоке, ведь американская сторона - воплощение последних надежд на мир и многосторонний подход.
В интервью ТК Fоx News он также указал на то, что считает важным роль США в восстановлении Сирии после войны, ведь Вашингтон и Париж действуют как союзники, а отказ от этого может спровоцировать новую войну: "Мы должны построить новую Сирию после войны. Роль США очень важна... Если мы пойдем, иранский режим, Башар Асад и его парни, они подготовят новую войну".
"У Трампа и Марона особенные отношения, потому что каждый из них является мятежником в системе. Избрание Трампа было неожиданным, и, возможно, избрание Макрона не было ожидаемым. Президенты не являются частью классической политсистемы", - цитирует Макрона телеканал, добавив, что оба лидера имеют схожее непримиримое отношение к таким вызовам современности как терроризм и борьба против ИГ.
Еще одной положительной стороной отношений между двумя лидерами Макрона назвал личные отношения: "Я работаю Трампом, ведь мы оба преданы служению нашим странам".