Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Макрон назвал себя и Трампа мятежниками в системе 23.04 19:50   MIGnews.com

Макрон назвал себя и Трампа мятежниками в системе

Французский лидер Эммануэль Макрон поведал об особенностях отношений с американским коллегой Дональдом Трампом. Отношения получилось наладить, несмотря на разногласия в вопросе противодействия климатическим изменениям.

Макрон заявил, что его цель – это привлечение внимания к древней истории между странами на основе ценностей свободы и мира. США обязаны играть такую же роль для мира в различных регионах мира, и особенно на Ближнем Востоке, ведь американская сторона - воплощение последних надежд на мир и многосторонний подход.

В интервью ТК Fоx News он также указал на то, что считает важным роль США в восстановлении Сирии после войны, ведь Вашингтон и Париж действуют как союзники, а отказ от этого может спровоцировать новую войну: "Мы должны построить новую Сирию после войны. Роль США очень важна... Если мы пойдем, иранский режим, Башар Асад и его парни, они подготовят новую войну".

"У Трампа и Марона особенные отношения, потому что каждый из них является мятежником в системе. Избрание Трампа было неожиданным, и, возможно, избрание Макрона не было ожидаемым. Президенты не являются частью классической политсистемы", - цитирует Макрона телеканал, добавив, что оба лидера имеют схожее непримиримое отношение к таким вызовам современности как терроризм и борьба против ИГ.

Еще одной положительной стороной отношений между двумя лидерами Макрона назвал личные отношения: "Я работаю Трампом, ведь мы оба преданы служению нашим странам".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:15
Видео: так взорвали дом террориста
10:04
Twitter вступился за Ахад Тамими перед Бецалелем Смотричем
09:33
Неизвестная никому партия обходит Кулану, НДИ и харедим
09:25
Герцог и герцогиня Кембриджские покидают родильный дом  
08:54
G7 - Израилю, палестинцам: немедленно возобновите переговоры
08:05
Пальба на свадьбе в Негеве: жених освобожден
07:53
Посол США: Иерусалим - пример сосуществования для всего мира
07:16
Задержки в движении поездов из-за трагедии на севере
07:13
Пассажирку Delta Air Lines оштрафовали на $500 за яблоко
07:03
ЦАХАЛ снес дом убийцы Разиэля Шеваха
06:10
Apple порадует мир бюджетным iPhone на две SIM
04:27
Дети принца Уильяма познакомились с новорожденным братом
03:21
Ученые обнаружили планету, пожирающую свет
02:18
Южная Корея готовится к переговорам с КНДР
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus