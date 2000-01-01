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Нетаниягу: закон един для всех – мы не потерпим нарушений23.04 16:56   MIGnews.com

Нетаниягу: закон един для всех – мы не потерпим нарушений

В понедельник, 23 апреля, состоялось заседание комиссии по делам арабского сектора во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу при участии министра социального равенства Гилы Гамлиэль и министра экономики Эли Коэна.

В обсуждении приняли участие специалисты различных министерств. Комиссия приняла решение об выделении 20 млн шекелей на строительство офисных зданий для хай-тек предприятий и на оказание высокотехнологичных услуг в поселениях национальных меньшинств в рамках новой программы.

На комиссии было сообщено, что на настоящий момент правительство инвестировало 4,5 млрд шекелей в экономическое развитие сектора в рамках правительственного решения №922.

Глава правительства заявил: "У нас одна страна, как с точки зрения возможностей, так и с точки зрения законодательства. Закон един для всех, мы не готовы терпеть правонарушений, и мы боремся с ними. Например, вчера я поручил министру внутренней безопасности принять меры в отношении беспорядков и стрельбы. Это вписывается в ту же концепцию: одно государство - один закон, и так будет и дальше".
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