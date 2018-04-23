Саргсян покидает кресло лидера правительства

В понедельник, 23 апреля, армянский премьер Серж Саргсян объявил о своей отставке, об этом свидетельствует сообщение пресс-службы правительства.
В заявлении Саргсяна говорится, что: "Депутат парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян был прав. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений… Я оставляю должность руководителя страны – премьер-министра Армении".
Так, Саргсян выполнил требование протестующих.
На улицах Еревана и других городов страны люди празднуют уход Саргсяна после 11-дневной акции протеста.
Как известно, 23 апреля в Ереване студенты вузов вышли на забастовку. Днем ранее, в Ереване правоохранители с применением спецсредств начали разгон акции протеста оппозиции, в ходе которого был задержан лидер протестного движения, депутат Нацсобрания Армении Никола Пашинян.