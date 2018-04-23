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Саргсян покидает кресло лидера правительства 23.04 16:42   MIGnews.com

Саргсян покидает кресло лидера правительства

В понедельник, 23 апреля, армянский премьер Серж Саргсян объявил о своей отставке, об этом свидетельствует сообщение пресс-службы правительства.

В заявлении Саргсяна говорится, что: "Депутат парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян был прав. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений… Я оставляю должность руководителя страны – премьер-министра Армении".

Так, Саргсян выполнил требование протестующих.

На улицах Еревана и других городов страны люди празднуют уход Саргсяна после 11-дневной акции протеста.

Как известно, 23 апреля в Ереване студенты вузов вышли на забастовку. Днем ранее, в Ереване правоохранители с применением спецсредств начали разгон акции протеста оппозиции, в ходе которого был задержан лидер протестного движения, депутат Нацсобрания Армении Никола Пашинян.

20 апреля заявил, что восьмой день протестных акций в Армении будет "днем грузовиков", а 17 политик объявил о начале бархатной революции в Армении.

16 апреля правящие Республиканская партия Армении (РПА) и партия "Дашнакцутюн" выдвинули экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении.

7 апреля парламент Армении проголосовал за кандидатуру экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.


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