23.04 16:37 MIGnews.com

Штайниц: Асад поплатится за любую атаку на Израиль

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Если президент Сирии Башар Асад допустит, чтобы кто-либо объявил войну Израилю с сирийской территории, то ее лидер "получит по заслугам". Об этом сообщил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц в понедельник, 23 апреля."Если Асад позволит любому – Ирану или кому-либо другому объявить войну Израилю с территории Сирии, то он пострадает от последствий [своего решения]. Он поставит под угрозу свой режим и его фактическое существование. Немыслим тот факт, что Асад будет спокойно сидеть в своем дворце, пока кто-то объявляет Израилю войну", - заявил Штайниц в интервью Ynet.Также министр энергетики прокомментировал заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавад Зарифа о том, что Тегеран в настоящее время не рассматривает возможность широкомасштабных военных действий в регионе, а также возможность прямого военного противостояния с Израилем."Иранцы, возможно, пытаются снизить напряженность в Соединенных Штатах, но в регионе они усиливают напряжённость и нестабильность, как в Сирии так и во всем регионе", - подчеркнул Штайниц.Также он добавил, что Израиль не позволит Тегерану превратить Сирию в свою военную базу.