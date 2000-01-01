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Штайниц: Асад поплатится за любую атаку на Израиль23.04 16:37   MIGnews.com

Штайниц: Асад поплатится за любую атаку на Израиль

Если президент Сирии Башар Асад допустит, чтобы кто-либо объявил войну Израилю с сирийской территории, то ее лидер "получит по заслугам". Об этом сообщил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц в понедельник, 23 апреля.

"Если Асад позволит любому – Ирану или кому-либо другому объявить войну Израилю с территории Сирии, то он пострадает от последствий [своего решения]. Он поставит под угрозу свой режим и его фактическое существование. Немыслим тот факт, что Асад будет спокойно сидеть в своем дворце, пока кто-то объявляет Израилю войну", - заявил Штайниц в интервью Ynet.

Также министр энергетики прокомментировал заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавад Зарифа о том, что Тегеран в настоящее время не рассматривает возможность широкомасштабных военных действий в регионе, а также возможность прямого военного противостояния с Израилем.

"Иранцы, возможно, пытаются снизить напряженность в Соединенных Штатах, но в регионе они усиливают напряжённость и нестабильность, как в Сирии так и во всем регионе", - подчеркнул Штайниц.

Также он добавил, что Израиль не позволит Тегерану превратить Сирию в свою военную базу.
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