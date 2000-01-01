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Фото: kremlin.ru 24.04 00:38   MIGnews.com

Путин сообщил Макрону об ошибке в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном резко осудил авиаудар, нанесенный по Сирии.

"Эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса. В данном контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии", - сказал Путин в ходе разговора, сообщили в пресс-службе Администрации президента.

Также отмечается, что Путин назвал шаги, в которых Россия помогает улучшать гуманитарную ситуацию в Сирии.

Помимо прочего, президенты обсудили предстоящий визит Макрона в Россию.
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