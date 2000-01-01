23.04 19:19 MIGnews.com

Меркель приедет в Израиль

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Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Израиль с официальным визитом - впервые с февраля 2014 года.Меркель дала интервью 10-му каналу израильского ТВ.Накануне принятия президентом США Дональдом Трампом критически важного решения о выходе из иранской ядерной сделки, канцлер подчеркнула, что предпочитает , чтобы сделка сохранила силу - несмотря на отрицательное отношение к ней Израиля.Меркель подчеркнула, что Германия “очень обеспокоена” иранской ракетной угрозой, и проведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.