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Фото из архива 24.04 02:18   MIGnews.com

Южная Корея готовится к переговорам с КНДР

Власти Южной Кореи впервые за два года отключили пропагандистское вещание на границе с КНДР.

В преддверии встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Джеином, власти приняли решение на время отключить систему пропагандистского вещания на границе с КНДР.

Как сообщили на сайте Министерства обороны Южной Кореи, это было сделано для "снижения военной напряженности между Югом и Севером" и создания "атмосферы для мирных переговоров", - передали на "Радио Свобода".

Сообщается, что главы двух стран проведут встречу в пограничном городке Панмунджом 27 впреля. Отмечается, что в ходе переговоров может быть подписана официальная договоренность о формальном прекращении войны между Южной и Северной Кореей.
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