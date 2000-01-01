24.04 02:18 MIGnews.com

Южная Корея готовится к переговорам с КНДР

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Власти Южной Кореи впервые за два года отключили пропагандистское вещание на границе с КНДР.В преддверии встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Джеином, власти приняли решение на время отключить систему пропагандистского вещания на границе с КНДР.Как сообщили на сайте Министерства обороны Южной Кореи, это было сделано для "снижения военной напряженности между Югом и Севером" и создания "атмосферы для мирных переговоров", - передали на "Радио Свобода".Сообщается, что главы двух стран проведут встречу в пограничном городке Панмунджом 27 впреля. Отмечается, что в ходе переговоров может быть подписана официальная договоренность о формальном прекращении войны между Южной и Северной Кореей.