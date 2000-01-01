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Улучшены условия занятости израильских студентов 23.04 18:15   MIGnews.com

Улучшены условия занятости израильских студентов

После двух с половиной лет переговоров между Управлением по делам государственной службы, Гистадрутом и трудовым комитетом студентов, занятых в госсекторе, принято решение значительно улучшить условия занятости почти 10.000 студентов, работодателем которых является государство. Среди прочего, впервые сохраняются права студента, меняющего место работы в госсекторе.

Как и остальные работники госсектора, студента получат два больничных, не требующих предоставления справки от врача. Ранее такие дни вычитались из отпускных, полагающихся студенту. На студентов начнет распространяться “организованный отпуск” в праздничные дни и в августе, что позволить не вычитать им полные отпускные дни, а только часть дня. В дни религиозных постов студентам также будет полагаться сокращенный рабочий день.

Также впервые решено, что студенты смогут получать “возврат транспортных расходов” – в соответствие с решением начальника отдела кадров организации. Будет отменено требование быть готовыми включиться в работу в нерабочее время. Студенты будут иметь правы принимать участие в курсах повышения квалификации, проводимых на рабочем месте, студенты-родители начнут получать участие в оплате детских летних лагерей, молодые родители, работающие 6 часов в день, будут иметь право на “родительский час” в течение первого года после рождения ребенка.

Кроме того, увеличен максимальный срок занятости студента, так что теперь можно нанимать студентов на срок до пяти лет и не только до трех лет, как было до сих пор. Таким образом студенты, учеба которых продолжается более трех лет – к примеру, студенты инженерного или архитектурного факультетов – смогут работать в течение всего периода обучения. Также принято решение, что при увольнении студента должно быть проведено слушание, как это принято при увольнении любого государственного служащего.
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