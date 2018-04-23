Французское государство - против мигрантов и ислама
Правительство президента Эммануэля Макрона резко ужесточает политику и в отношении незаконных мигрантов, и в отношении радикальных мусульманских проповедников сеющих ненависть к Западу и цивилизации.
22 апреля французский парламент, в котором партия Макрона “Республика на Марше” располагает большинством, принял новый закон о нелегальных мигрантах. Закон должны были принять еще в прошлую пятницу, но обсуждение затянулось на 65 часов. За него проголосовали 228 депутатов, против - 139.
Заместитель Макрона по партии, Жан-Мишель Клемент, в возмущении объявил о своем выходе из движения и проголосовал против.
Против голосовали левые, считающие новый закон слишком жестким, и Национальный Фронт, который считает его слишком мягким.
Закон предусматривает, что период временного содержания под стражей нелегалов увеличится вдвое - с 45 до 90 дней. Время ожидания рассмотрения прошений о предоставлении убежища сокращается в два раза - до шести месяцев. Процедура депортации “экономических мигрантов” упрощается. Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб заявил, что речь идет о “лучшем контроле на иммиграцией”.
Одновременно, люди из президентской команды разрабатывают “план реформы французского ислама” и приведения норм магометанской религии в соответствие с ценностями французской республики. Макрон, выступая на похоронах подполковника жандармерии Арно Бельтрама, обменявшего себя на женщину-заложницу во время террористической атаки в Каркасон, пообещал в ближайшее время обнародовать “план реструктуризации ислама во Франции”.
Предположительно, план Макрона, разрабатываемый тунисским банкиром Хакимом эль-Карауи предусматривает введение государственного лицензирования халальных продуктов, что подорвет основы финансовой независимости радикальных исламских имамов и центров, и запрет на иностранную поддержку французских проповедников и мечетей.
Карауи отмечает, что 75% французских мусульман рождены во Франции, но денежные потоки в мечети текут из Алжира, Марокко и Турции. Карауи говорит: "Это - абсолютное безумие". Он требует введения французского финансирования мечетей - за счет соответствующих мусульманских общин, и запрет на использование иностранных имамов.
Независимо от описанных планов, французские власти уже начали осуществлять кампанию по депортации радикальных имамов, не имеющих французского гражданства. Высланы несколько десятков человек. Наиболее известный среди них - лидер французского салафизма, имам мечети ас-Сунна в Марселе, Эль Хади Дуди, депортированный на прошлой неделе. Подробнее о Дуди, превратившем четверть мусульман Марселя в салафитов можно прочитать в материале "Лидер салафитов Франции депортирован в Алжир".