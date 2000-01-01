23.04 14:10 MIGnews.com

Беннет рассчитывает, что ему помогут лишить БАГАЦ силы

פיסקת ההתגברות: דרישתנו לחוקק אותה במתכונת של 61 ח״כים איננה הפתעה.

הליכוד *חתום* מולנו על הסכם קואליציוני מפורש.



הסכמים יש לקיים.



אני מצפה לתמיכה מלאה של הליכוד ביום ראשון הקרוב.

נשיב את האיזון הנכון בין הרשויות. pic.twitter.com/hCBov4qL43 — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) 23 апреля 2018 г.

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Комментарии

Лидер партии "Еврейский дом" и министр просвещения Нафтали Беннет призвал партию "Ликуд" поддержать его законодательную инициативу, которая позволит Кнессету отменять решения Верховного суда Справедливости.Таким образом, его законопроект предполагает внесение поправок в "Основной закон: Достоинство и Свобода человека", согласно которому БАГАЦ является последней инстанцией в вопросу аннулирования законов.Беннет настаивает на том, что перераспределение баланса между законодательной и судебной властью было одним из условий коалиционного соглашения между "Еврейским домом" и "Ликудом"."Наше требование разрешить отмену запретов БАГАЦа большинством членов Кнессета не должно никого удивлять. "Ликуд" подписал с нами прозрачное коалиционное соглашение, условия которого должны выполняться. Поэтому в следующее воскресенье я жду полной поддержки со стороны "Ликуда". Мы вернем верный баланс полномочий перед ветвями власти", - написал в он своем Twitter 23 апреля.Стоит отметить, что в этом начинании его поддерживает и министр юстиции Айелет Шакед, тоже представительница "Еврейского дома"."За последние несколько лет Верховный суд отменил почти 20 законов. Это возмутительно. Мы хотим, чтобы БАГАЦ аннулировал законы лишь в чрезвычайных обстоятельствах, а за Кнессетом была бы закреплена возможность принять их повторно и только большинством из 61 голоса. Только так мы сможем избавиться от нелегалов в Израиле", - заявил Нафтали Беннет в интервью 22 апреля.