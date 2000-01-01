Евреи Европы борются за право обрезания в Исландии
В последние дни в Рейкьявике и Брюсселе прошли демонстрации против запрета в Исландии на обрезание несовершеннолетних без медицинских предписаний.
По данным газеты "Едиот Ахронот", в борьбе за циркумцизию Конференции европейских раввинов удалось заручиться поддержкой американских конгрессменов, институтов ЕС, врачей и ученых, поддерживают практику обрезания и выступают против запрета.
"Аналогичный запрет был принят нацистами в 1933 году, и нам всем хорошо известно, чем это закончилось … Это является не просто нарушением основного права человека на свободу вероисповедания или убеждений, а знаком для каждого еврея или мусульманина, которого их не хотят видеть в Исландии", говорит о данной инициативе глава Конференции раввин Пинхас Гольдшмидт.
Член конференции и главный раввин Бельгии Авраам Гуигуи повторил заявление Гольдшмидта.
"Усомнение в свободе еврейских семей на обрезание своих сыновей означает подрыв фундаментальной природы их коллективной памяти. Когда какая-то страна запрещает обрезание, она публично заявляют, что там нет еврейской общины", - цитирует его Algemeiner.