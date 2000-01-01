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Евреи Европы воюют за право обрезаться в Исландии | Фото: Caitlin Childs/Flickr23.04 13:44   MIGnews.com

Евреи Европы борются за право обрезания в Исландии

В последние дни в Рейкьявике и Брюсселе прошли демонстрации против запрета в Исландии на обрезание несовершеннолетних без медицинских предписаний.

По данным газеты "Едиот Ахронот", в борьбе за циркумцизию Конференции европейских раввинов удалось заручиться поддержкой американских конгрессменов, институтов ЕС, врачей и ученых, поддерживают практику обрезания и выступают против запрета.

Напомним, как уже сообщалось, исландский парламент принял в первом чтении законопроект, который предполагает лишение свободы для тех, кто обрезает детей.

"Аналогичный запрет был принят нацистами в 1933 году, и нам всем хорошо известно, чем это закончилось … Это является не просто нарушением основного права человека на свободу вероисповедания или убеждений, а знаком для каждого еврея или мусульманина, которого их не хотят видеть в Исландии", говорит о данной инициативе глава Конференции раввин Пинхас Гольдшмидт.

Член конференции и главный раввин Бельгии Авраам Гуигуи повторил заявление Гольдшмидта.

"Усомнение в свободе еврейских семей на обрезание своих сыновей означает подрыв фундаментальной природы их коллективной памяти. Когда какая-то страна запрещает обрезание, она публично заявляют, что там нет еврейской общины", - цитирует его Algemeiner.
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