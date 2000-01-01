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Нетаниягу добивается замены комиссара полиции | Фото: Коби Гидеон, GPO23.04 12:25   MIGnews.com

Нетаниягу добивается замены комиссара полиции

Одной из причин, по которой премьер-министр Биньямин Нетаниягу добивался в марте роспуска парламента и объявления досрочных выборов, было его желание воспользоваться этим поводом, чтобы поменять начальника полиции Израиля Рони Альшейха, курирующего все открытые в отношении главы правительства коррупционные расследования.

Cо ссылкой на высокопоставленные источники в "Ликуде" Ynet пишет, что премьер хотел помешать Альшейху доработать до конца своего 4-летнего срока, и что до сих пор не оставил эту идею.

"Цель, которую Нетаниягу преследовал, добиваясь перевыборов – заменить министра общественной безопасности Гилада Эрдана одним из двух своих сторонников в партии: Мири Регев или Яривом Левиным. В таком случае он был бы уверен, что передал руководство министерством одному из людей, которые знали бы, как указать начальнику полиции на выход или, по крайней мере, не продлевать его срок его назначения", - цитирует портал своего собеседника.

Сам же Эрдан в воскресенье опубликовал в своем Twitter сообщение, в котором назвал решение вопроса о продлении срока полномочий комиссара полиции преждевременным.
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