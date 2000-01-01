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Меркель: антисемитизм беженцев - новый феномен в Германии | Фото: Амос Бен Гершом, GPO23.04 11:54   MIGnews.com

Меркель: антисемитизм беженцев - новый феномен в Германии

Германский канцлер Ангела Меркель вступилась за ядерное соглашение c Ираном, выразив мнение, что такое, каким оно есть, оно, все равно, остается лучше, чем вообще никакого соглашения.

"Премьер-министр Нетаниягу считает, что ядерная сделка с Ираном не обеспечивает безопасности, которую Израиль желает. Мы считаем, что лучше иметь это соглашение, даже при его несовершенности, чем не иметь никакого соглашения вообще. Мы продолжим обсуждать это, но Германия будет внимательно следить за выполняемостью этого соглашения", - сказала она в воскресном интервью для 10-го канала ИТВ.

Помимо этого, лидер германского правительства подняла тему антисемитизма, который накрыл ФРГ с приемом беженцев.

"Мы наблюдаем новый феномен: так как у нас много беженцев, среди которых есть, к примеру, люди арабского происхождения, привносящие в страну новую форму антисемитизма. Тот факт, что ни один детсад, ни одна школа, ни одна синагога не могут быть оставлены без полицейского надзора, удручает", - сказала Меркель.
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