Россия предоставит Сирии установки С-300 бесплатно
В рамках военной поддержки Россия подарит Сирии зенитные установки С-300, от поставки которых ранее отказались по просьбе Израиля.
"С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса — и не только в отношении Сирии, но и других государств", - так глава Генерального штаба ВС России Сергей Рудской прокомментировал предложение о поставке установок после аваиудара, нанесенного европейско-американской коалицией по территории Сирии 14 апреля.
Как сообщили на "Коммерсанте", в 2010 году между Россией и Сирией был подписан контракт на поставку С-300, однако, в связи с начавшейся в 2011 году гражданской войной, Сирия получила лишь радиолокационные станции. Позже, в 2015 году, РФ аннулировала контракт в связи с беспокойством в Израиле:
"Израильтяне выразили опасения по поводу поставок тех же систем С-300 другой стране региона, поскольку с ее территории С-300 может доставать территорию Израиля", - заявил Путин весной 2015 года, заверив, что Сирии была возвращена предоплата, а установки продали Ирану.
Согласно сообщению источника агентства, на этот раз С-300 будут предоставлены Сирии абсолютно безвозмездно в виде военной помощи, ссылаясь на то, что "у сирийцев нет денег". Точные сроки поставок не уточняются, однако, источник отметил, что установки будут переданы "крайне скоро".
Официальная реакция Еврейского государства пока не поступала, однако бывший глава управления разведки, армии и обороны Амос Ядлин уверен, что израильские военные нанесут удар по месту дислокации С-300, как только они прибудут.