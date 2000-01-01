На открытие посольства в Иерусалиме едут 250 политиков США
Министр финансов США Стивен Мнучин должен возглавить высокопоставленную делегацию из 250 американских чиновников, которая посетит торжественную церемонию открытия нового американского посольства в иерусалимском районе Арнона 14 мая.
Как сообщает 10-ый канал ИТВ, главного казначея США будут сопровождать советник и зять президента Джаред Кушнер, "первая дочь США" Иванка Трамп, а также 40 членов Сената и Палаты представителей.
Считается, что среди присутствующих будут главные союзники Израиля в Конгрессе – республиканцы Тед Круз и Линдси Грэм, посланник Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, а также лидеры еврейской общины США и проеврейских христианских организаций.
В то же время, как передает 10-ый канал, официальные подтверждение пока что не приходили ни из казначейства, ни из Белого дома, ни от американского посла Дэвида Фридмана.
На прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу обещал, что министерстве иностранных дел устроит для гостей, прибывающих в Израиль по случаю посвящения посольства, торжественный прием.