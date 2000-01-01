23.04 10:04 MIGnews.com

Израиль: Агент спецслужб сидит в тюрьме под чужим именем

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Израильская газета Гаарец сообщает, что бывший работник офиса премьер-министра Израиля “занимавшийся важной и секретной работой” уже несколько лет сидит в тюрьме под чужим именем.Указанный чиновник совершил сексуальные преступления в отношении женщин, с которыми работал, эксплуатируя их слабость и силу той должности, которую он занимал.Жертвам преступления запрещено говорить об этом человеке. Он приговорен к длительному сроку тюремного заключения.Представители офиса премьер-министра объясняют, что публикация имен жертв и описания тех преступлений, которые были совершены против них, могут создать трудности для женщин. В дополнение к этому, разглашение подробностей дела и идентичности преступника может подвергнуть опасности его самого. Поэтому было принято решение о том, что он будет отбывать наказание под вымышленным именем, и лишь единицам известны его реальные личные данные.Офис премьер-министра подчеркнул, что речь идет о “необычном и чрезвычайном деле”, и что в министерстве “не помнят ничего подобного”. Чиновники уверяют, что речь идет о чем-то из ряда вон выходящем, а не о системном провале.